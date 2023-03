Nuoto. La corazzata Rari torna in vasca, a Crotone s’attende la Triscelon Etna Sport Catania

Deni Zovko

Nella decima e prima giornata del girone di ritorno del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie B, Girone 4, la Rari Nantes L. Auditore ospiterà a Crotone, presso la Piscina Olimpionica, la ASD Triscelon Etna Sport Catania, squadra battuta nel girone d’andata e attualmente ottava in classifica con 6 punti, impegnata in pieno nella lotta per evitare la retrocessione diretta e i playout.

Si riparte dopo la sosta prevista e questo come al solito “spezza il fiato” a tutti gli atleti agonisti. La Rari Nantes L. Auditore in tal senso ha già pagato dazio alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia patendo, per giunta in casa, la sua unica sconfitta.

Si ritornerà in vasca con il settebello pitagorico pieno di energia ed entusiasmo frutto dei risultati inanellati nelle ultime partite, ma soprattutto dalla consapevolezza derivante dalle prestazioni.

La Rari si ripresenterà ai nastri di partenza del girone di ritorno forte dei 24 punti conquistati, frutto di 8 vittorie ed una sola sconfitta (unica in tutta la Serie B Nazionale), la sola squadra ad aver sempre vinto in trasferta e con maggior numero di trasferte vinte, miglior attacco dell’intera Serie B con 109 goal realizzati, con maggiore differenza reti (rapporto reti realizzate – reti subite) + 48, segno evidente di uno step da grande squadra oramai compiuto.

Gli squali pitagorici avranno un impegno ben importante. Storicamente, e soprattutto nelle ultime stagioni, affrontare la compagine catanese dell’Etna Sport (già Etna Waterpolo) non è mai stato semplice.

Ne è testimonianza la gara di andata vinta non con poche sofferenze dai ragazzi di mister Arcuri con il punteggio di 11-8 e risolta solo nell’ultimo quarto di gioco.

Da adesso in poi ogni gara sarà complicatissima e ogni risultato positivo avrà un duplice valore. Le squadre si impegneranno allo strenuo delle loro forze per raggiungere il risultato stagionale prefissato ed ogni gara presenterà insidie ben diverse rispetto a quelle affrontate nel girone di andata.

“Abbiamo terminato il girone di andata alla grande. Dopo un inizio non semplice nel quale abbiamo faticato un po’ perché non eravamo al completo e non eravamo al top della condizione – le tre prime tre partite di campionato, seppur vinte, ne sono state testimonianza fino alla sconfitta casalinga, con l’Arechi Salerno – abbiamo intrapreso un percorso di crescita inanellando vittorie importanti sia in termini di scarto di goal che di prestazione, segno evidente che la squadra c’è ed è forte”, afferma il centroboa Deni Zovko.

“Il nostro obiettivo – aggiunge - a questo punto, non può che essere che quello di arrivare primi in questo girone e pertanto non possiamo fare altro che vincere tutte le partite restanti. Già da sabato prossimo. La partita contro l’Etna Sport ci vedrà, sulla carta, favoriti, ma è la classica partita pericolosa in cui una squadra non ha nulla da perdere- l’Etna - e giocherà con la testa sgombra da pensieri e l’altra giocherà per vincere ad ogni costo. Come dicevo, l’idea è quella di vincerle tutte: chiaramente in casa non possiamo esimerci dal non lasciare punti agli avversari ma soprattutto da giocare al massimo sin dall’inizio partita. E sta proprio qui il punto: se iniziamo a giocare sin dal primo momento dell’incontro determinati e concentrati, come nelle ultime quattro partite, avremmo ottime chance di portare a casa il risultato pieno”.

“Fino ad oggi – prosegue Zovko – personalmente sono abbastanza contento di quello che stiamo facendo e di come mi sono integrato nel gruppo squadra: se da un lato per me è stato complicato ambientarmi al profilo tecnico di questa Serie B - essendo un centroboa devo necessariamente rapportarmi e modulare il mio gioco in funzione dell’interpretazione che l’arbitro ha del gioco e delle sue dinamiche. La presenza di un solo arbitro mi ha costretto a rivedere alcuni movimenti che al contrario con il doppio arbitro erano efficaci, ma tant’è pur di vincere, che il mio obiettivo, farei qualunque cosa. Questa squadra è proprio forte: in ogni giornata c’è qualcuno di noi che si erge a protagonista assoluto e questo è un bene, perché ci tiene uniti e rispettosi del gruppo e del gioco. Tutti qui mi hanno accolto benissimo.”

Appuntamento pertanto a sabato, alle 14.30, presso la Piscina Olimpionica Città di Crotone: l’Auditore Crotone ospiterà la ASD Triscelon Etna Sport Catania nella decima giornata del Campionato Nazionale Maschile di Serie B Girone 4. La società trasmetterà l’incontro in diretta streaming sui propri canali social.

SETTORE GIOVANILE

Il weekend sportivo dell’Auditore Crotone proseguirà sempre a Crotone anche nella giornata di domenica 5 marzo. Dalle 10 in poi gli squaletti biancazzurri affronteranno i pari età delle compagini Under 12, Under 14 e Under 18 del Rende Nuoto in quello che sarà un vero e proprio concentramento di pallanuoto giovanile.

Under 12 e Under 14 dovranno dimostrare di aver compreso quale sia l’indirizzo espresso loro dallo staff tecnico, mentre l’Under 18 è chiamata a confermarsi come squadra importante.