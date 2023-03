Finisce in un fosso di quattro metri, estratto dall’auto e portato in ospedale

È rimasto ferito e portato in ospedale con un’ambulanza del 118 un 40enne che suo malgrado è stato protagonista di un brutto incidente avvenuto nel cuore della notte scorsa a Santa Maria del Cedro, nel cosentino.

L’uomo, alla guida della sua auto, una Fiat Idea, stava percorrendo Via Nazionale del comune della cosiddetta Riviera dei Cedri quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo.

Il mezzo è andato così ad urtare violentemente contro il muro di delimitazione a bordo strada, per poi precipitare in un fosso a lato della carreggiata ed alto circa quattro metri.

Sul posto sono interventi oltre ai sanitari anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea che hanno dovuto estrarre il 40enne dall’abitacolo dopo che vi era rimasto bloccato all’interno. Presenti anche i carabinieri di Santa Maria del Cedro per gli adempimenti di competenza.