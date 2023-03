Contro la povertà educativa alleanza per la tutela di minori e giovani

Un’alleanza fatta di un’intensa collaborazione, potenziata dall’obiettivo comune di affiancare e proteggere bambine e bambini, adolescenti e giovani, nella delicata fase della crescita bambine e bambini.

E’ quella già sancita e ulteriormente rafforzata nell’incontro tra i rappresentanti del Centro Calabrese di Solidarietà e della Fondazione “L’Albero della Vita” che, nei rispettivi territori, sono in impegnati con importanti progettualità che si concretizzano in azioni di contrasto delle povertà educative minorili.

All’incontro svolto nella sede amministrativa del Centro Calabrese di Solidarietà di Catanzaro, hanno partecipato per la Fondazione “L’Albero della Vita”, il Direttore Generale Isabella Catapano Botero, Giulio Bonazza controller di gestione, Chiara Paratico responsabile Corporate, Manuela Viola coordinatrice programma “Varcare La Soglia”; per il Centro Calabrese di Solidarietà la Presidente Isolina Mantelli, Vittoria Scarpino Responsabile Amministrativo e di Qualità, Andrea Barbuto sociologo e project manager.

Un confronto ricco di spunti, funzionale alla descrizione, definizione e scambio delle buone prassi che le equipe psico-socio-pedagogiche implementano a favore di minori e giovani in condizioni di fragilità e/o a rischio di devianza primaria e secondaria.

La Fondazione “L’Albero della Vita” è presente sul territorio di Catanzaro con il progetto “Varcare la Soglia” ospitato nei locali del Centro Sociale Aranceto la cui gestione è affidata al Centro Calabrese di Solidarietà.

Altresì, considerato che la Fondazione è partner del Centro Calabrese di Solidarietà (Capofila) nei progetti “Famiglie al Centro” – finanziato dal Por Calabria FESR/FSE 2014/2020 Azione 9.1.2. Programma Agenda Urbana e “V.E.L. vettori educativi per il lifelong learning” a valere sulle risorse del PNRR Agenzia per la Coesione territoriale, l’equipe ha potuto monitorare gli aspetti progettuali e definire le linee guida.

Il sodalizio si è potenziato anche attraverso il lavoro di co-progettazione futura a valere sui bandi e sulle misure regionali e nazionali che prevedono azioni a favore dei minori e delle loro famiglie.

Ai rappresentanti della Fondazione “L’Albero della Vita”, dal Centro Calabrese di Solidarietà un ringraziamento non formale per la visita e il confronto che si sono rivelati ricchi di spunti e di prospettive per continuare lungo il cammino della proficua collaborazione.