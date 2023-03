Successo per la black-comedy dal titolo: “Uccidiamo il Re” a Corigliano Rossano

Successo per la black-comedy dal titolo: “Uccidiamo il Re” portata in scena al Teatro “Amantea-Paolella” di Rossano centro da Alessandro Cosentini e Massimiliano Aceti. Una black-comedy con richiami shakespeariani. Gabriele e Lorenzo, interpretati magistralmente da Alessandro Cosentini e M'assimiliamo Aceti, sono due fratelli che si ritrovano, dopo anni di assenza, nella stanza da letto del padre morente, facoltoso imprenditore edile.

Gabriele, attore ribelle, è andato via da casa paterna molto giovane. Lorenzo, figlio primogenito, indeciso su un percorso di studi ha deciso di rimanere al fianco dell’imprenditore ma, non essendo particolarmente dotato per gli affari, svolge un ruolo da semplice impiegato nella società di famiglia.

I due fratelli, trentenni, si lanciano accuse e recriminazioni sul loro rapporto. Ma su una cosa sono d’accordo: il padre è stato la causa di tutto. Con il suo controllo, la ferocia, l’ottusità, l’arroganza ha reso la vita “agiata” dei due un vero inferno di sensi di colpa e inadeguatezza. Gabriele e Lorenzo, dopo dieci anni di assenza, prendono una decisione: mettere subito fine alla vita del vecchio e gestire finalmente l’impresa.

Lo avvelenano, quotidianamente, con piccole dosi di cicuta per non destare sospetti e prendono le redini della società. Dopo poco tempo, però, si rendono conto che non sono capaci di tener fronte a tutti gli impegni e alle grandi responsabilità che il lavoro richiede.

Sono disperati. Cercano di rimettere in forze il padre ma ormai è troppo tardi. Una black-comedy che ha rapito letteralmente l'attenzione del numeroso pubblico seduto in platea. Straordinaria l'interpretazione dei due bravi attori in scena, Alessandro Cosentini e Massimiliano Aceti, che hanno ricevuto lunghi applausi ed ampi consensi di critica al termine della rappresentazione teatrale.

Bravo anche Natalino Bauleo che ha coordinato, perfettamente, il service audio-luci. I due bravi attori, prima della chiusura del sipario, hanno voluto ringraziare il pubblico presente in platea, oltre il tecnico audio-luci Natalino Bauleo e la direzione del Teatro “Paolella”, ma anche il Direttore Artistico Antonio Maria D'Amico e l'Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano per aver voluto inserire nel cartellone della stagione teatrale 2022-2023 la loro black-comedy. La stagione teatrale continua con altri appuntamenti in cartellone, sia al Teatro “Paolella” di Rossano e sia al Teatro “Valente” di Corigliano, fino al 19 aprile. Il 9 marzo, al Teatro “Valente” di Corigliano centro, andrà di scena l'operetta con “La Vedova Allegra”.

Il 23 marzo, al Teatro “Paolella” di Rossano centro, prosa con musica dal vivo “Viva la Vida! Frida Kahlo e Chavela Vargas”. Il 19 aprile, al Teatro “Valente” di Corigliano centro, spettacolo di musica napoletana “I Valente tra canzoni appassionate e spassionate”. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.

I tanti appassionati di prosa sono invitati a partecipare ai diversi appuntamenti in cartellone di scena nell'importante Città di Corigliano-Rossano.