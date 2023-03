Pallanuoto maschile e femminile. Altra doppia vittoria in trasferta per il Cosenza in C e A2

Chi ferma Cosenza pallanuoto? Risultati importanti, vittorie sofferte ma convincenti e morale alle stelle. In serie A2 femminile, così come in serie C maschile. Doppia trasferta e doppia vittoria per la società guidata da Francesco Manna che batte 11-8 i Castelli Romani, in A2 femminile, e 9-7 il Catania in C maschile.

Al termine di una partita combattuta, la formazione bruzia strappa quindi per l'ottava volta consecutiva la vittoria e continua a dominare a punteggio pieno la classifica del girone Sud del torneo di A2.

Senza capitan Sesti, le cosentine hanno fatto prevalere la loro maggior tecnica. “Tre punti importantissimi, sebbene non sia stata una delle nostre migliori prove. Una gara molto fisica con le avversarie che hanno messo in difficoltà la squadra cosentina”, ha commentato coach Fasanella.

Partenza a razzo per le rossoblù, grazie alla doppietta di Zaffina ed alle reti di Greco e Koide; nel secondo parziale, tuttavia, Castelli Romani riduce lo svantaggio fino ad agganciare le ospiti calabresi sul punteggio di 7-7 nelle prime battute dell'ultimo quarto.

Cosenza non si scompone, riallunga grazie alle marcature di Nisticò (doppietta), Morrone e Koide e ristabilisce la sua supremazia portandosi sul 7-11. Inutile nel finale la rete di Antenni che fissa il punteggio sull'8-11.

In serie C, invece, gli atleti di mister Manna hanno affrontato, nella piscina “Francesco Scuderi” di Catania, la Wp Guinnes per la quarta giornata del girone d’andata.

Vittoria anche in questo caso sofferta ma molto importante. D'altronde lo aveva anticipato il giocatore Domenico Martello prima del match: “Vogliamo riconfermare il trend positivo di queste prime tre giornate, iimponendo il nostro gioco e mantenendo alta la concentrazione e il ritmo”, e così è stato.