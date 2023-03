Premio Mia Martini: le audizioni per l’edizione 2023 arrivano a Lamezia

Le audizioni del prestigioso “Premio Mia Martini” arrivano a Lamezia Terme. Il giorno da segnare sul calendario è sabato 11 marzo, alle 9.30, nella storica Scuola di Musica Lamezia diretta dal M° Orlando Vescio. Un’ opportunità da cogliere per tutti coloro che vogliono presentarsi per l’edizione 2023.

Il “Premio Mia Martini” viene istituito nel 1995 a Bagnara Calabra, città natia della grande interprete della canzone italiana, per volontà del regista Nino Romeo, in ricordo dell’amica scomparsa. Ventotto anni di grandi successi per una manifestazione entrata a far parte degli appuntamenti artistici culturali più importanti d’Europa.

Il concorso “Premio Mia Martini Nuove Proposte 2023”, che si concluderà in Calabria, nasce dall’intento di valorizzare e promuovere la cultura del canto e della musica, fornendo ai giovani partecipanti occasioni d’incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. Le categorie sono suddivise in tre ambiti:

- “Una Voce per Mimì”, a cui possono partecipare mini cantanti di ambo i sessi che abbiano un’età compresa tra i 4 e i 12 anni (compiuti entro l’anno 2023);

– Sezione “Nuove Proposte per l’Europa”, a cui possono partecipare cantanti di ambo i sessi e gruppi che abbiano un età compresa tra 13 e 35 anni (compiuti entro l’anno 2023);

– Sezione “Evergreen”, da 36 anni (compiuti entro l’anno 2023) in poi.

Per le iscrizioni alle audizioni per la Calabria, fare riferimento alla Scuola di Musica Lamezia, a Lamezia Terme, in via Duca d'aosta 23

Tel. 328 1669179

Mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Regolamento sul sito ufficiale: www.premiomiamartini.it/ oppure presso la sede autorizzata