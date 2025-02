A Lamezia la presentazione del nuovo album di Francesco Scaramuzzino

Francesco Scaramuzzino ha da poco pubblicato il nuovo album Evening Conversations su etichetta Barly Records. L'album verrà presentato dal vivo il 7 febbraio a Lamezia Terme. Il trio è composto dallo stesso, al pianoforte, con Tommaso Pugliese al contrabbasso ed Alessandro Marzano alla batteria.

L’idea di dare vita a questa nuova formazione nasce dalla volontà di fondere le diverse esperienze dei musicisti, creando un interplay che parte dalle composizioni originali del pianista, ma che non rinuncia alla cura della musica scritta, lasciando, altresì, molto spazio alla libera invenzione.

Le tracce formano un racconto musicale nel quale si intrecciano tradizione e innovazione, musica colta e mainstream, senza tradire le singole radici musicali di ognuno dei musicisti. Il trio possiede sia forza narrativa e di introspezione sia un lessico musicale che può spostarsi su territori più estremi, incontrando un linguaggio atonale e aleatorio.

Tutto ciò si manifesta in questo disco che raccoglie nove brani legati da un fil rouge che è il racconto. Ogni traccia è concepita come una storia, una narrazione, si crea così un’esperienza sonora che lega ogni composizione, dove l'improvvisazione riveste un ruolo centrale nel creare un’atmosfera dinamica e unica.

La musica e il racconto si legano e si evolvono liberamente. In alcuni brani (come la title track) vengono utilizzate tecniche compositive seriali provenienti dal mondo classico in altre la fa da padrone il linguaggio proveniente dalla musica afroamericana.

Una annotazione particolare per Mio Sud, composizione sempre di Scaramuzzino su un adattamento dell’omonima poesia di Franco Costabile, (poeta lametino morto tragicamente nel ‘65) interpretato da Michela Lombardi, mentre il brano 14 (il numero di Bach derivante dalla somma delle lettere che compongono il suo nome) è una riscrittura in 14/8 del preludio in do minore (tratto dal I Volume del Clavicembalo ben Temperato) il brano originariamente in tempo binario viene totalmente riscritto mantenendo soltanto alcuni importanti frammenti che riportano alla originaria scrittura. Antonio e Matisse è dedicata ad Antonio Scaramuzzino.