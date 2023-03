Serie B. La Rari nel tempio della pallanuoto mondiale, big mach contro il Napoli

Nella undicesima giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie B 2022/2023, Girone 4, la Rari Nantes L. Auditore sarà ospite nel tempio della pallanuoto mondiale, la piscina F. Scandone di Napoli della Waterpolo Lions Napoli, in quello che è il big match di giornata.

Prima contro terza in classifica. Miglior attacco contro seconda miglior difesa. Roster di qualità eccelse. Buona rivalità. La gara di andata ha visto prevalere i ragazzi di mister Arcuri al termine di una partita intensa, avvincente, anche rognosa, e davvero complicata dal punto di vista tecnico.

“Sabato scorso - afferma Enrico Giacoppo introducendo l’incontro - abbiamo ripreso da dove ci eravamo lasciati prima della pausa, ovvero con una vittoria. Una partita che abbiamo giocato bene a tratti, ma alla fine il risultato è stato netto e abbiamo fatto divertire i nostri tifosi”.

“Sabato, invece, sarà una partita molto dura, contro una squadra che già in casa ci ha messo in difficoltà, loro - prosegue - hanno un buon organico e sono bene organizzati e poi si sa, che a Napoli non è mai facile vincere, starà a noi dimostrare perché siamo i primi della classe. Mi aspetto una partita molto fisica e tirata fino alla fine ci divertiremo”.

Abbiamo avuto un netto miglioramento rispetto ad inizio campionato, in cui eravamo un po’ contratti, ma avevamo solo bisogno di conoscerci e affinare le tattiche. Adesso abbiamo una nostra identità di gioco e ognuno sta prendendo consapevolezza del proprio ruolo e sul come può essere utile alla squadra. Io sono abbastanza soddisfatto del mio rendimento, ma saprò dirti a fine stagione se sarò soddisfatto o no”, conclude Giacoppo.

La società renderà noto se l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui propri canali social.

UNDER 12 E UNDER 18

Il weekend sportivo dell’Auditore Crotone proseguirà nel capoluogo pitagorico anche nella giornata di domenica 12 marzo. Dalle ore 10 in poi gli squaletti biancazzurri affronteranno i pari età delle compagini Under 12 del Rende Nuoto, mentre gli Under 18 se la vedranno con i pari età della Cosenza Nuoto.

Dopo le splendide prestazioni delle ultime due settimane, condite con i tre punti, le compagini under dovranno confermare il percorso di crescita che finalmente inizia ad intravvedersi quanto meno in termini prestazionali e di assimilazione dei concetti tecnici del gioco.