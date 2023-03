Incidente nella notte, brutto scontro tra due auto: cinque giovani feriti

Avrebbe potuto avere conseguenze tragiche il brutto incidente avvenuto nella notte appena trascorsa e che ha visto coinvolti, loro malgrado, alcuni giovani che viaggiavano su due distinte vetture.

L’impatto intorno alle 3:30 sulla statale 280/dir, in prossimità dello svincolo per il Policlinico Campus Universitario di località Germaneto.

A bordo delle vetture interessate, una Mercedes C220 ed una Bmw X3, cinque ragazzi che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro che hanno messo in sicurezza sito e auto, e la Polizia Stradale per quanto di competenza. Sono in corso gli accertamenti per definire esattamente la dinamica dell’incidente.