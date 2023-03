Cosenza: scovati e sequestrati oltre un chilo di hashish e pistole “illegali”

Tre pistole e oltre un chilo di droga sono stati scovati dai carabinieri di Cosenza durante un controllo straordinario del territorio, nell'area di via Caduti di Razzà, che ha portato anche ad eseguire un arresto.

In particolare, i militari bruzi, col supporto di un’unità cinofila giunta da Vibo Valentia, hanno ritrovato e sequestrato, nei confronti di ignoti, più di un chilogrammo di hashish che era suddivisa in dieci panetti e, poi, anche due revolver senza matricola.

Sempre durante l’attività, hanno poi arrestato in flagranza di reato un 18enne del posto accusato di detenzione illegale di un’arma comune da sparo clandestina, dopo che durante una perquisizione personale e domiciliare, gli è stata trovata una pistola calibro 6.35 con la matricola abrasa. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, il giovane è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Armi e stupefacente saranno sottoposti ora ad accertamenti tecnici, per quanto riguarda le prime anche per verificare se siano state mai utilizzate in recenti azioni criminali.