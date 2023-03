Covid, lieve aumento dell’incidenza: 87 nuovi casi, 6 ricoveri ed 1 decesso

Aumenta - di poco - l'incidenza del coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti evidenzia 87 nuovi casi a fronte di 106 guariti, anche se nelle ultime 24 ore pesano i ricoveri (+6) ed un decesso.

Maggior numero di casi nela provincia di Catanzaro (+36), seguita da Cosenza (+27), Reggio Calabria (+9), Vibo Valentia (+8) e Crotone (+7). Nessun caso da altrove. Processati 1.627 tamponi nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che risale al 5,35%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 430 (28 in reparto, 3 in terapia intensiva, 399 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112554 (112118 guariti, 436 deceduti).

Cosenza: casi attivi 179 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 152 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188652 (187156 guariti, 1496 deceduti).

Crotone: casi attivi 25 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59963 (59681 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 91 (7 in reparto, 1 in terapia intensiva, 83 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209476 (208550 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 37 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 35 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53613 (53412 guariti, 201 deceduti).