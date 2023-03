Diamante. Torna a Cirella “Calici sotto le stelle”, rese note le date della kermesse

Nelle serate dal 20 al 22 luglio prossimi, e del 24 al 26 di agosto, torna l’evento che annualmente promuove le eccellenze enologiche del territorio, ideato dall’Associazione Culturale Cerillae e dalla Casa del Chiarello, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Diamante.

Si tratta di Calici Sotto Le Stelle, in programma a Cirella di Diamante, che dopo il ritorno dello scorso anno nel centro storico viene riproposto col consueto doppio appuntamento che riporta definitivamente la manifestazione alla sua consueta formula.

Non ci sono ancora anticipazioni sul programma che saprà, assicurano gli organizzatori, miscelare gli ingredienti che hanno reso la manifestazione tra le più seguite in Calabria, con novità e nuove proposte.

Protagoniste, come nelle precedenti edizioni, saranno sicuramente le aziende vitivinicole con le degustazioni di vini Dop, Doc e IGT, così come non mancherà l’area food dedicata alla gastronomia di qualità.

Ampio spazio poi, com’è nella tradizione della manifestazione, sarà dedicato agli eventi di spettacolo e culturali. Non resta che prendere nota, fin da ora, delle date per darsi appuntamento a luglio e agosto per l’edizione 2023.