Anche a Strongoli appuntamento del Wwf “Ri-Party-Amo”

Anche il territorio di Strongoli ha aderito al progetto nazionale del WWF Italia “Ri-Party-Amo”, un evento che mira a svolgere una serie di attività per la salvaguardia dei territori, coinvolgendo aziende, giovani, scuole e la comunità cittadina.

Il 26 marzo è prevista la tappa di Strongoli, sostenuta dal WWF di Crotone con partner l’Istituto Omnicomprensivo “Biagio Miraglia” e con il libero patrocinio gratuito del Comune di Strongoli.

Il raduno è previsto alle 9,00 sul lungomare, in Viale Magna Grecia, dove si darà inizio all’evento (giornata ecologica). L’evento è stato inserito nel calendario ufficiale del WWF Italia e rappresenta un prestigioso evento per il territorio locale. Ri-Party-Amo: si tratta di un progetto su scala nazionale, concreto ed ambizioso, nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa San Paolo e WWF Italia finalizzato a rendere tutti, istituzioni e cittadini, protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura italiana.

Sono previste in tutto il paese 24 grandi iniziative di mobilitazione ed oltre 2000 attività che hanno l’obiettivo di ripulire complessivamente venti milioni di metri quadrati di spiagge, laghi, fiumi e fondali coinvolgendo oltre diecimila volontari. Il programma nazionale, in particolare, è articolato su diversi pilastri: pulizia delle spiagge, attività di educazione nelle scuole ed eventi e manifestazioni che coinvolgeranno il territorio, dal mondo associativo a quello imprenditoriale, avente come filo conduttore la tutela dell’ambiente.

La città di Strongoli, il territorio, appartengono a tutti e tutti dobbiamo impegnarci a difenderlo, a preservarlo, ad offrirlo anche a chi intende visitarlo nel migliore dei modi. All’evento saranno presenti l’Associazione Misericordia e la Prociv Arci di Strongoli. Vi Apetti..Amo , Ripary…Amo Strongoli.