Prevenzione del glaucoma, grazie a Iapb screening gratuiti nel catanzarese

Conclusa con risultati altamente soddisfacenti l’attività di prevenzione del Glaucoma promossa dal Comitato Provinciale di Catanzaro dell’IAPB che, presieduto e guidato dall’instancabile e sempre attenta Luciana Loprete, anche quest’anno ha organizzato e messo in opera azioni di rilevanza non solo sociale ma anche sanitario.

Una programmazione che collegata alle celebrazioni dell’8 Marzo con il cartellone “Orienta Donna” ha avviato la sua azione di prevenzione donando oltre 150 screening oculistici a donne catanzaresi e donne vittime di tratta, di violenza ed emigrate.

Azione di prevenzione che non si è concentrata solo all’ambito sanitario ma che ha visto la sua azione anche nella continua e costante azione di divulgazione di quelle che sono le cause e le modalità di prevenzione di questo particolare male che in modo silenzioso colpisce l’apparato visivo manifestando i suoi sintomi solamente a danno oramai irreversibile.

L’azione pertanto ha visto lo staff e l’equipe dell’IAPB che coordinata da Luciana Loprete e con la collaborazione dell’UNIVOC e dell’UICI territoriali hanno organizzato azioni di sensibilizzazione e diffusione di buone prassi su tutto il territorio provinciale organizzando volantinaggi e stand informativi su zone di interesse come Corso Mazzini e le principali piazze di Catanzaro, di Botricello, Guardavalle e sullo stupendo Lungomare di Soverato, continuando poi sulla fascia tirrenica su Corso Nicotera in Lamezia terme.

“La prevenzione è l’unica arma che abbiamo per aiutare i nostri concittadini a combattere le stesse patologie che hanno reso molti di noi invalidi – ha dichiarato Luciana Loprete – e quindi non possiamo far altro che comportarci e spingere tutti ad assumere comportamenti idonei per far sì che nessuno possa più cadere nel buio della cecità. Sogno infatti che un giorno la nostra associazione possa non dover più esistere, così significherebbe che la Prevenzione è diventata una buona prassi per tutti e che l’incidenza delle patologie invalidanti si è ridotta notevolmente” ha infine concluso.

La prevenzione del glaucoma pertanto è stata il centro dell’azione dell’IAPB nella settimana appena passata e grazie alla collaborazione di medici oculisti di notevole fama come Angela Turtoro, Carmine Catalano e Floriana Ranieri, ha dato la possibilità di organizzare una serie di appuntamenti che hanno registrato la presenza di altre 80 persone che hanno avuto la possibilità di sottoporsi ad un controllo preventivo presso il Gabinetto Oculistico che l’IAPB e l’UICI di Catanzaro hanno con sacrifici messo a regime per dare alla cittadinanza un punto di riferimento concreto nella lotta alla cecità.