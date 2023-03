Covid, bollettino in aumento: più casi (+98), ricoveri (+5) e decessi (+2)

Dopo un fine settimana contraddistinto da numeri decisamente bassi, ecco che l'odierno bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria torna a segnare numeri in aumento. Sono infatti 98 i casi accertati in tutta la regione, seguiti da un aumento dei ricoveri (+5) e dei decessi (+2).

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+32), seguita da Reggio Calabria (+29), Catanzaro (+18), Crotone (+12) e Vibo Valentia (+7), mentre non si registra alcun caso da altrove. Processati 2.065 tamponi, con il tasso di positività che risale al 4,75%.



I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 432 (26 in reparto, 3 in terapia intensiva, 403 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112607 (112170 guariti, 437 deceduti).

Cosenza: casi attivi 195 (36 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188735 (187236 guariti, 1499 deceduti).

Crotone: casi attivi 27 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59983 (59701 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 89 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 83 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209522 (208596 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 43 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 38 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53632 (53431 guariti, 201 deceduti).