Covid, il bollettino: tasso di positività scende sotto il 3%

Dopo la lieve fiammata registra ieri, l'odierno bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria torna a mostrare numeri molto più contenuti. Sono infatti 55 i nuovi casi accertati in tutta la regione, a cui segue un solo decesso nelle ultime 24 ore.

Maggior numero di casi in provincia di Cosenza (+25), seguita da Catanzaro (+14), Reggio Calabria (+10), Crotone e Vibo Valentia (entrambi +3), mentre nessun caso si registra da altrove. Processati 1.864 tamponi, con il tasso di positività che scende al 2,95%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 436 (24 in reparto, 3 in terapia intensiva, 409 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112617 (112180 guariti, 437 deceduti).

Cosenza: casi attivi 194 (36 in reparto, 0 in terapia intensiva, 158 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188761 (187262 guariti, 1499 deceduti).

Crotone: casi attivi 26 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 19 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59987 (59705 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 95 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209526 (208600 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 43 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 38 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53635 (53433 guariti, 202 deceduti).