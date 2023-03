Crotone. Nella struttura per disabili l’energia era gratis, denunciati responsabili Onlus

La Divisione Amministrativa della Questura di Crotone ha eseguito un controllo in una struttura socio-assistenziale del capoluogo, che ospita persone con disabilità e anziani, ed ha così scoperto che l’impianto elettrico dei locali era allacciato abusivamente alla rete di distribuzione generale, tramite un bypass installato sul contatore.

Non potendo interrompere l’erogazione dell’energia alla struttura, data la tipologia degli ospiti presenti, il personale della società di distribuzione elettrica ha effettuato un nuovo collegamento con l’allaccio ad un nuovo misuratore.

All’atto dell’accesso degli agenti nella struttura, erano presenti sia il conduttore dell’attività riconducibile all’associazione, sia il presidente della stessa; entrambi, alla luce di quanto rilevato, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di furto di energia elettrica in concorso.