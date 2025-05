Corrente a sbafo nell’hotel, arrestato imprenditore del crotonese

Un imprenditore di Cotronei, nel crotonese, è finito in arresto, in flagranza, per furto aggravato di energia elettrica. Titolare di una nota struttura ricettiva a Villaggio Palumbo, in località Trepidò, secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione locale, avrebbe realizzato un allaccio abusivo a una cabina di distribuzione di proprietà dell’Enel, mediante un sistema rudimentale ma funzionale, che avrebbe quindi consentito di alimentare integralmente l’intero complesso e per un lungo periodo di tempo.

Le indagini, avviate a seguito di alcune anomalie riscontrate nella rete elettrica locale, hanno portato i militari ad effettuare una ispezione nella struttura col supporto dei tecnici della società elettrica ed è così che sono arrivati a scoprire l’allaccio non autorizzato, interrompendo immediatamente l’erogazione della corrente e stimando un danno economico ai danni dell’Enel che si aggirerebbe intorno ai trecento mila euro.

Tutto il materiale tecnico utilizzato per la realizzazione dell’allaccio è stato sottoposto a sequestro penale mentre l’imprenditore, al termine delle formalità, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.