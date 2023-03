A tutta salsa: 3 ricette home-made da provare

Le salse sono un alimento versatile e gustoso, in grado di aggiungere un tocco umami a qualsiasi pietanza; tuttavia, leggendo le etichette dei prodotti presenti in commercio, è facile notare l'utilizzo di un elevato apporto di conservanti. Per un'alimentazione più sana, è possibile realizzare le principali salse home made seguendo queste semplici ricette.

Maionese leggera



La maionese è una delle salse più apprezzate, ma risulta molto calorica a causa dell'elevata presenza di olio: per non rinunciare al suo inconfondibile gusto, è possibile preparare una ricetta home made rivisitata in chiave light.



Gli ingredienti per preparare un barattolo di maionese leggera:

1 uovo intero a temperatura ambiente

100 ml di olio di semi (mais o girasole)

1 cucchiaino di senape

succo di un limone

sale q.b.

pepe q.b.

Il primo step consiste nel versare l'uovo in un contenitore cilindrico, cercando di tenere intatto il tuorlo. A questo punto, si potranno aggiungere l'olio, il sale, il pepe, il succo di limone e la senape.

Nei primi minuti il mixer dovrà essere azionato alla minima potenza, dopodiché si potrà aumentare la velocità fino a che il composto non diventa cremoso; se la maionese risulta liquida, si può aggiungere altro olio.

La maionese leggera è pronta: può essere conservata in frigo per circa tre giorni in un contenitore di vetro sterilizzato. Ovviamente la ricetta prevede la preparazione di una versione leggera della maionese che è disponibile anche in commercio sia nei supermercati sia online, dove è possibile acquistare della maionese, anche in offerta , nelle versioni light, vegan e gluten free. Dipende dalla voglia di mettersi ai fornelli e dalla tipologia di prodotto che si sta ricercando.

Ketchup fatto in casa



Il ketchup si diffuse a livello globale grazie a Henry Heinz, un imprenditore statunitense che riuscì a creare il perfetto mix d'ingredienti, realizzando una salsa dall'inconfondibile sapore agrodolce .

Gli ingredienti per preparare un barattolo di Ketchup:

400 g pomodori pelati

mezza cipolla

1 cucchiaio di olio e.v.o.

mezzo cucchiaio di sale fino

mezzo cucchiaio di concentrato di pomodoro

mezzo cucchiaino di pepe nero

mezzo cucchiaino di cannella in polvere

40 g di zucchero di canna

60 ml aceto di vino rosso

peperoncino in polvere q.b.

noce moscata q.b.

Per prima cosa bisogna tagliare la cipolla, che verrà poi soffritta nell'olio d'oliva fino a diventare trasparente.

A questo punto, bisognerà frullare i pomodori e aggiungerli al composto con tutti gli altri ingredienti previsti per la ricetta.



La salsa dovrà bollire per 40 minuti fino a quando non avrà una consistenza corposa. Si raccomanda di mescolare spesso il composto per evitare che lo zucchero si bruci.

Per ottenere un sapore meno piccante, è consigliato aggiungere il peperoncino e la noce moscata solo nella fase finale. Ora il ketchup può essere frullato per renderlo vellutato e rimuovere eventuali grumi.

Dopo che la salsa si è raffreddata, può essere riposta in un contenitore in frigorifero.

Nota bene: il ketchup, vista l'elevata quantità di zucchero, può essere conservato anche per 2 o 3 mesi.

Salsa BBQ



La salsa BBQ, acronimo di barbecue, è perfetta per condire la carne arrosto, ma anche per dare un tocco affumicato alle verdure fritte.

Gli ingredienti per preparare un barattolo di salsa BBQ sono pochi e gustosi:

250 g passata di pomodoro

10 g concentrato di pomodoro

70 g di cipolla bianco

1 spicchio d'aglio

60 ml aceto di vino bianco

3 cucchiai di senape

2 cucchiai di zucchero di canna

10 g di peperoncino in polvere

40 g burro

tabasco (opzionale)

salsa Worcestershire (opzionale)

sale fino q.b.

pepe q.b.

Il primo step per preparare la salsa barbecue home made prevede di soffriggere la cipolla tagliata sottilmente insieme ad aglio e burro.

Quando la cipolla risulterà trasparente, si può procedere con l'aggiunta dell'aceto, della passata e del concentrato di pomodoro.

A questo punto, bisogna lasciar cuocere per alcuni minuti il composto, mescolando di tanto in tanto e aggiungendo lo zucchero, la senape e il peperoncino.

Per ottenere una consistenza ottimale, la salsa BBQ avrà bisogno di una cottura lenta di circa 20 minuti. Trascorso questo tempo, il composto può essere aggiustato di sale e pepe; il tocco più caratteristico sarà dato dal tabasco e dalla salsa Worcestershire.

La salsa barbecue home made è pronta per essere consumata o conservata in frigorifero per alcuni giorni.