Crotone. Scansa una pattuglia, addosso gli trovano oltre mezzo chilo di coca

Alla vista di una pattuglia della Polizia è apparso subito insofferente, provando ad evitarla allontanandosi velocemente dirigendosi sul marciapiede opposto rispetto a quello su cui si trovava. Un atteggiamento che ha evidentemente insospettito gli agenti che hanno così deciso di fermare quel giovane, un 24enne crotonese, C.M. le sue iniziali

Una perquisizione personale eseguita per strada, in pieno centro cittadino del capoluogo pitagorico, ha poi confermato i sospetti: addosso al ragazzo sono stati trovati sei involucri di cellophane, termosaldati, contenenti un ingente quantitativo di cocaina, oltre mezzo chilo, esattamente 528 grammi, pronta per essere immessa sul mercato.

Per il giovane - già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici - sono scattate immediatamente le manette e dopo le formalità di rito per lui si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Crotone.

Tre arresti in 48 ore

Questo ennesimo risultato segue altri due arresti avvenuti nei giorni scorsi e si inquadra in una attività, pianificata dal Questore Renato Panvino, dopo un incontro col Procuratore Domenico Guarascio e i funzionari della Squadra Mobile e delle Volanti.

In meno di 48 ore la Polizia ha infatti tratto in arresto tre persone, tutte con precedenti, e sequestrato alla criminalità organizzata oltre 700 grammi di cocaina.