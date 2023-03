Covid, il bollettino: contagi sotto controllo (+73) ma pesano altri due decessi

Situazione sotto controllo quella del coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti certifica un trend ormai stabilizzato: contagi sotto controllo (73 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 135 guariti) e solo 72 ricoveri in tutta la regione, anche se pesano due decessi.

Maggior numero di casi nella provincia di Catanzaro (+36), seguita da Cosenza (+16), Reggio Calabria (+9), Cosenza e Crotone (entrambe +6), mentre non si registra alcun caso da altrove. Processati 1.524 tamponi con il tasso di positività che arriva al 4,79%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 388 (24 in reparto, 3 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112724 (112285 guariti, 439 deceduti).

Cosenza: casi attivi 195 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 166 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188795 (187296 guariti, 1499 deceduti).

Crotone: casi attivi 21 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59998 (59716 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 91 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 82 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209554 (208628 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 34 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53659 (53457 guariti, 202 deceduti).