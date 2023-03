Tir a fuoco sull’A2, nube di fumo sull’autostrada e traffico in tilt tra Pizzo e Vibo

Un tir andato a fuoco lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, su un viadotto situato tra gli svincoli di Pizzo Calabro e Sant'Onofrio, nel vibonese, sta tenendo impegnate le squadre dei vigili del fuoco che sono prontamente intervenute dal comando provinciale.

Il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha completamente distrutto il mezzo pesante che stava viaggiando sulla carreggiata sud.

Da quanto appreso finora, il tir, che trasportava salumi, è stato avvolto dalla fiamme - dopo che si sono udite delle esplosioni – che hanno sprigionato un’alta nube di fumo nero visibile anche da lontano e che ha letteralmente paralizzato la circolazione. Al momento non risultano feriti.

Il traffico, intanto, è momentaneamente bloccato nel tratto interessato: per i veicoli in direzione sud il traffico viene deviato all’uscita di Pizzo Calabro per poi prendere la statale 18, successivamente la statale 606 per rientrare in autostrada a Sant’Onofrio; percorso inverso per i veicoli diretti verso nord.

Sul posto sono presenti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i sanitari del 118, le suqadre dell'Anas e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.