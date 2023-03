Covid, pochi casi (+42) nonostante 1 ricovero e 2 vittime

Sono 42 i nuovi casi di coronavirus in Calabria, dato "viziato" probabilmente anche dal basso numero di tamponi processati, appena 814 nelle ultime 24 ore. Nonostante ciò, si registra un nuovo ricovero (sono 99 i degenti ricoverati in tutta la regione) e due decessi.

Maggior numero di casi nella provincia di Catanzaro e Cosenza (entrambi +14), seguiti da Crotone (+7), Reggio Calabria (+4) e Vibo Valentia (+2), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+2). Il basso numero di tamponi processati ha causato un aumento del tasso di positività, che torna al 5,16%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 227 (19 in reparto, 3 in terapia intensiva, 205 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112929 (112490 guariti, 439 deceduti).

Cosenza: casi attivi 203 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 174 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188841 (187340 guariti, 1501 deceduti).

Crotone: casi attivi 18 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60011 (59729 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 95 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 84 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209573 (208647 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 37 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 35 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53668 (53466 guariti, 202 deceduti).