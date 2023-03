A Cancello di Serrastretta giornata di prevenzione con i test gratuiti per la vista e l’udito

Grande riscontro per la giornata di prevenzione organizzata a Cancello di Serrastretta dall’associazione di promozione sociale Senza Nodi e dall’associazione culturale Primavera. A collaborare fattivamente per la realizzazione dell’iniziativa anche l’Amministrazione comunale e la Biblioteca comunale “Rita Levi Montalcini”.

La giornata di prevenzione con test gratuiti per la vista e per l'udito è stata, dunque, il frutto di una proficua sinergia tra l’ente comunale e le associazioni impegnate sul territorio; a dare il proprio contributo anche il centro acustico “Sento più di prima” ed il centro ottico di Antonietta Santo.

“Facendo rete si cresce e si possono dare al territorio servizi, sviluppo e valori di grande importanza morale e sociale”, questo il pensiero ispiratore che ha motivato gli organizzatori dell’evento. Un’iniziativa che ha riscosso un grande interesse, vista la partecipazione della popolazione che ha superato tutte le aspettative. Proprio i cittadini hanno chiesto di poter usufruire di altre giornate dedicate alla prevenzione con test gratuiti; altri eventi, quindi, da realizzare nel centro di Serrastretta e nelle frazioni limitrofe.

Come è noto infatti, il Comune ha un territorio vasto, composto da diverse frazioni molto attive, proprio come quella di Cancello dove esiste una nuova e funzionale area socio-culturale, compresa di biblioteca, che ha ospitato l'evento. L'attività di prevenzione continuerà così a essere presente sul territorio con giornate dedicate all'udito, alla vista ed anche con altri tipi di test per prevenire altre patologie.

Le associazioni promotrici hanno plaudito all’impegno dei giovani volontari e dei tecnici comunali che hanno consentito la buona riuscita della manifestazione di Cancello; ciò, nella consapevolezza che la serietà e la dedizione dimostrate consentiranno di vivere altri momenti importanti a favore dell’intera comunità di Serrastretta.