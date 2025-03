Apnee notturne: nelle farmacie catanzaresi al via il monitoraggio del sonno

Federfarma Catanzaro lancia un progetto provinciale di Prevenzione Cardiovascolare in Farmacia per le Apnee Notturne, un’iniziativa innovativa volta a promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce dei disturbi respiratori del sonno e delle loro conseguenze cardiovascolari.

La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Osas) è una patologia spesso non diagnosticata che può portare a gravi complicanze, tra cui ipertensione, aritmie, ictus e infarto.

Attraverso questa iniziativa, le farmacie aderenti del territorio offriranno ai pazienti la possibilità di sottoporsi a un monitoraggio non invasivo del sonno, con il supporto di strumenti avanzati di telemedicina e la consulenza di specialisti del settore.

“Con questo progetto, vogliamo rafforzare il ruolo della farmacia come presidio sanitario territoriale, facilitando l’accesso alla prevenzione e alla diagnosi precoce”, ha dichiarato il presidente di Federfarma Catanzaro, Vincenzo Defilippo.

Grazie alla collaborazione con una azienda leader nella telemedicina si mette così a disposizione dei cittadini un servizio all’avanguardia per la tutela della salute pubblica.

“Mediante questa progettualità - ha aggiunto Defilippo - è ancora una volta volontà di Federfarma Catanzaro di tutelare la “salute pubblica”, promuovere ed incentivare la “forma mentis” della prevenzione e del monitoraggio clinico tra i pazienti, contribuire all’individuazione precoce delle patologie ed al relativo contingentamento farmaceutico”.

“L’individuazione precoce gioca un ruolo fondamentale poiché tra le varie comorbilità associate alle apnee notturne - ha dichiarato il prof. Luca Calatafini (Coordinatore Htn) - quelle cardiovascolari hanno un ruolo di primaria importanza. I pazienti con Osas severa hanno infatti un rischio 3 volte superiore di eventi cardiovascolari maggiori (infarto e stroke)”.

Il progetto prevede per i pazienti la possibilità di eseguire un questionario di screening per valutare il rischio di Osas; la misurazione della pressione arteriosa; un monitoraggio notturno della saturazione di ossigeno con telerefertazione specialistica; se necessario, un holter pressorio delle 24 ore per approfondimenti diagnostici.

L’iniziativa, della durata di un anno, permetterà inoltre di raccogliere dati epidemiologici per una migliore comprensione dell’incidenza della patologia a livello provinciale.

Il progetto prenderà il via il 2 maggio e coinvolgerà progressivamente le farmacie della provincia, con l’intento di rendere sempre più accessibili e diffusi i servizi di prevenzione cardiovascolare.

Federfarma Catanzaro invita tutti i cittadini a rivolgersi alle farmacie aderenti per usufruire di questo importante servizio di prevenzione.