Al centro commerciale anziché al lavoro: finisce nei guai un pubblico dipendente

Anziché prestare servizio sul posto di lavoro avrebbe svolto altre attività di carattere meramente personale, come andare in banca, al centro commerciale o direttamente a casa. Un comportamento del tutto illegittimo ed ingiustificato, che non è passato inosservato: la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza ha infatti notificato un sequestro preventivo a carico di un pubblico dipendente, impiegato in un poliambulatorio medico nella provincia di Cosenza.

Il soggetto era stato attenzionato da controlli ed indagini svolte dai finanzieri della tenenza di Montegiordano, che avrebbero ricostruito un'assenza ingiustificata per almeno 125 ore di servizio. Ore che però, pur non essendo mai state effettuate, erano state regolarmente pagate. Motivo per il quale è stato ipotizzato il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e di attestazione fraudolenta della presenza in servizio.

Il denaro guadagnato dalle ore di servizio mai svolte è stato posto sotto sequestro preventivo. Oltre all'uomo figurano altri sei indagati, tutti denunciati a piede libero, coinvolti a vario titolo.