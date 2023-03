Il Prefetto di Crotone in visita alla Capitaneria di Porto

Nella giornata odierna, mercoledì 29 marzo, il Prefetto di Crotone, sua Eccellenza Dott.ssa Franca Ferraro, ha visitato la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Crotone. Il Prefetto, accompagnato dal Vicario Dott. Francesco D’Alessio, è stato ricevuto dal Comandante della Capitaneria, Capitano di Vascello Vittorio Aloi che, dopo averla accolta nei locali del Comando, l’ha accompagnata presso la Sala Operativa della Capitaneria di Porto ove sono state illustrate le capacità di gestione delle emergenze e le principali procedure operative.

Il Prefetto di Crotone, al termine della visita, ha espresso il suo più vivo compiacimento per l’organizzazione della Guardia Costiera di Crotone ed ha espresso, quale rappresentante del Governo, il proprio ringraziamento alle donne ed agli uomini del Corpo delle Capitanerie di Porto per il diuturno impegno nell’assolvimento dei compiti e dei servizi d’istituto, soprattutto in un delicato periodo come quello che si sta attraversando.