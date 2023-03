Calcio a 5. L’Ecosistem sogna l’A2, di mezzo l’insidiosa sfida con l’Arcobaleno Ispica

Dopo l’esaltante avventura nelle Final Eight di Coppa Italia in quel di Porto San Giorgio, che ha incoronato l’Ecosistem Lamezia Soccer fra le prime quattro compagini in Italia, è giunto nuovamente per gli Orange il momento di metter testa al campionato.

Sono solo 8 i punti che separano il club del presidente Manfredi da una storica promozione in serie A2. 8 punti da conquistare nelle ultime quattro partite: quattro finali che andranno affrontate con il coltello tra i denti, con la grinta e la determinazione di un roster compatto e di indubbio spessore tecnico.

La prima di queste andrà in scena sabato primo aprile al PalaSparti di Lamezia Terme, ore 15 e con ingresso gratuito. Avversario dei lametini sarà la formazione ragusana dell’Arcobaleno Ispica.

La squadra siciliana sta vivendo un buon periodo di forma: nelle ultime tre partite i gialloblu hanno collezionato 6 punti, subendo solo una sconfitta per mano della capolista Mascalucia e vincendo, invece, contro Villaurea e Casali del Manco.

Nell’ultimo turno, Ispica si è imposto fra le mura amiche contro i cosentini per 7-3. Autori dei gol siciliani: Di Benedetto (x2), Frascaro, Lupo, Pedro Antonio (x2) e Melfi. Top scorer è Di Benedetto con 9 reti.

Anche per gli uomini di mister Carrozza l’ultimo avversario affrontato in campionato è stato Casali del Manco. Le Pantere lametine hanno avuto la meglio sui silani, imponendosi al PalaSport di Casole Bruzio per 4-2, grazie alle doppiette di Gerbasi e Gagliardi.

Penultima gara casalinga della stagione per l’Ecosistem Lamezia Soccer e il club vuole chiamare a raccolta tutto il popolo Orange perché gremisca il PalaSparti: “Stiamo realizzando un campionato di assoluto spessore - ha dichiarato il Team Manager Antonio Rocca - abbiamo raggiunto lo storico traguardo della semifinale di Coppa Italia e un altro storico traguardo potrebbe concretizzarsi in queste ultime giornate. Abbiamo seminato bene in società, sempre in concerto con la proprietà, e con un roster fortemente legato al territorio stiamo dando tanto al movimento Futsal regionale. Restano solo due partite da disputare al PalaSparti e ci auguriamo che possa tingersi interamente di Orange e insieme festeggiare una grande vittoria!”.