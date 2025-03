Futsal, Under 19. Lamezia batte Soverato e si porta a ridosso dei playoff

Dopo quasi un mese di stop, la Juniores Under-19 dell’Ecosistem Lamezia Soccer torna in campo con una prova di grande maturità e determinazione, superando il Soverato Futsal con un convincente 3-1. Un match importante per le giovani Panterine, che con questa vittoria si portano a ridosso della zona play-off, dimostrando di poter competere con le migliori del campionato.

L’avvio della gara non è stato dei più semplici per l’Ecosistem. Dopo 11’01”, infatti, il Soverato ha trovato il gol del vantaggio grazie al numero 5 ospite, che ha approfittato di una distrazione della difesa lametina per sbloccare il punteggio.

Nonostante la doccia fredda, le Panterine non si sono abbattute, iniziando a macinare gioco e mettendo alle corde gli avversari con un pressing alto e un possesso palla efficace.

Il pareggio è arrivato a 2’33” dalla fine del primo tempo, quando l’ottimo Antonio Cario, dopo aver saltato il suo diretto avversario, ha fatto partire un destro potentissimo che si è insaccato sotto la traversa, regalando all’Ecosistem il meritato 1-1 prima dell’intervallo.

Il secondo tempo è iniziato sulla stessa onda d’urto della fine del primo, con le Panterine padrone del gioco. E dopo appena 81 secondi dal rientro in campo, è arrivato il gol del sorpasso: azione personale ancora di Cario, che ha saltato un avversario sulla fascia, servendo al centro Raso, freddo nel depositare in rete il pallone del 2-1 Orange.

Il Soverato ha provato a reagire, ma la retroguardia lametina ha chiuso tutti gli spazi, concedendo pochissimo agli avversari. L’Ecosistem ha gestito con ordine e lucidità il vantaggio, non disdegnando ripartenze pericolose.

Quando il match sembrava ormai avviarsi verso la conclusione, è arrivata la rete che ha messo il sigillo sulla vittoria. A 1’22” dal termine, ancora Raso si è reso protagonista con un’azione di pura determinazione: recupero palla aggressivo e diagonale da posizione impossibile che si è insaccato sul secondo palo per il definitivo 3-1.

“Successo meritato contro un ottimo Soverato. Abbiamo imposto il nostro gioco e dimostrato grande maturità. Complimenti anche ai miei colleghi Matteo Mantuano e Antonio Caffarelli, che hanno preparato la squadra nel migliore dei modi. Non era semplice senza il nostro capitano Gaetano, squalificato, ma i ragazzi hanno saputo reagire da squadra vera” ha affermato a fine gara il tecnico Antonio Gigliotti elogiando i suoi.

Questa vittoria rappresenta un segnale forte da parte delle Panterine, che tornano in corsa per i play-off con una prestazione solida e convincente. Ora l’obiettivo è continuare su questa strada, con la stessa determinazione e voglia di vincere