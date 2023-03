La memoria e l’impegno, proseguono le attività dell’associazione È Solidarietà

Proseguono le attività dell’associazione È Solidarietà nell’ambito delle manifestazioni La Memoria e l’impegno, che prevede la presenza dei magistrati del tribunale di Crotone nelle scuole. Stamattina è stata la volta del sostituto procuratore Andrea Corvino, accompagnato dal presidente dell’associazione, Maurizio Principe, che ha fatto visita all’Ipsia Barlacchi per parlare di legalità.

Ad accogliere gli ospiti, la preside dell’istituto, Serafina Rita Anania, che nell’introdurre l’incontro, ha sottolineato l’importanza del tema evidenziando la necessità che si pratichi, innanzitutto, nell’agire quotidiano. Maurizio Principe, dal canto suo, ha fatto una panoramica delle attività svolte da È Solidarietà, a partire dall’arrivo della teca che custodisce i resti dell’automobile del magistrato Giovanni Falcone nella strage di Capaci (LEGGI).

Ha poi ringraziato i magistrati del tribunale crotonese per la disponibilità data per incontrare i ragazzi delle scuole, non solo cittadine ma anche della provincia, su questo delicato tema. Infine ha annunciato che nei prossimi mesi ci saranno altri appuntamenti che vedranno a Crotone personaggi di caratura nazionale, sempre per la promozione sul tema della legalità.

Il magistrato, dal canto suo, ha sottolineato l’importanza di parlare ai giovani di temi come la legalità, perché bisogna partire proprio da loro, cercando di trovare la collaborazione con le persone per arrivare a certi risultati. Ha, poi, evidenziato la necessità che i giovani abbiano la consapevolezza delle conseguenze delle azioni negative, affinché possano non compierle, ma anche di quelle positive, anche attraverso l’esempio.