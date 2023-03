Lieve aumento dei casi di covid nel bollettino odierno (+85). Ancora un decesso

Dopo giorni di numeri decisamente più bassi, ecco che l'odierno bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria torna a segnare numeri in aumento. Sono infatti 85 i casi accertati in tutta la regione, seguiti da una diminuzione dei ricoveri (-1) ed una vittima.

Maggior numero di casi nella provincia di Catanzaro (+36), seguita da Cosenza (+25), Crotone (+9), Reggio Calabria (+8) e Vibo Valentia (+5), mentre si registrano due casi altrove. Processati 1.501 tamponi, con il tasso di positività che risale al 5,66%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 248 (27 in reparto, 1 in terapia intensiva, 220 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 113.043 (112.601 guariti, 442 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 195 (31 in reparto, 0 in terapia intensiva, 164 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 188.949 (187.446 guariti, 1.503 deceduti).

Crotone: Casi attivi 26 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 60.025 (59.743 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 92 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 81 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 209.628 (208.701 guariti, 927 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 25 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 23 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 53.692 (53.490 guariti, 202 deceduti).