Cosenza: accertate quasi 400 infrazioni, arresti e denunce per vari reati

Nella scorsa settimana, la Questura di Cosenza ha predisposto in tutto il territorio provinciale operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 260 equipaggi ed unità cinofile della Polizia di Stato.

L’attività ha visto l’attivazione di 197 posti di controllo durante i quali sono state identificate quasi 2400 persone e oltre 1400 veicoli. Ne è conseguito l’accertamento di 398 infrazioni al Codice della Strada, con sette autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 14 documenti di circolazione ritirati. Effettuati anche sette controlli amministrativi in esercizi commerciali ed identificati compiutamente circa 28 soggetti con a carico precedenti penali.

L’attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza ha generato la denuncia a piede libero di 20 persone tra Autorità Giudiziarie ed Amministrative, a cinque arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, resistenza a Pubblico Ufficiale, guida senza patente, truffa oltre al sequestro di stupefacente, tra cannabinoidi e cocaina.

In particolare la Mobile ha tratto in arresto un pregiudicato trovato con un significativo quantitativo di cocaina, hashish e marijuana, sequestrata insieme al denaro provento dello spaccio.

I controlli nel centro cittadino ed in periferia hanno prodotto evidenti risultati. In quest’ambito la Volante ha bloccato un’autovettura che alla vista dei poliziotti aveva tentato di fuggire. Indosso ad uno dei due soggetti a bordo è stata poi ritrovata della cocaina e nella sua abitazione dei bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sequestrato, compresa una somma di denaro considerata il provento dello spaccio. L’uomo, al termine delle attività, è stato invece arrestato.

Sempre nel centro cittadino sono stati identificati e denunciati due soggetti trovati in possesso di un coltello e di marijuana. Dal controllo è emesso inoltre che uno dei due era destinatario di un provvedimento di espulsione.

Un altro individuo, fermato a bordo della sua autovettura, è stato denunciato dalla Volante perché trovato in possesso di cocaina ed eroina. Denunciate poi tre persone per un furto avvenuto in un supermercato.

A Castrovillari denunciati invece un soggetto per atti persecutori ed un altro per guida senza patente. Il Commissariato di Corigliano-Rossano ha eseguito una Misura Cautelare Personale che ha previsto l’allontanamento dalla casa familiare e il contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.

A Paola eseguite due Misure di Sicurezza nei confronti di altrettanti soggetti accusati di sostituzione di persona e maltrattamenti in famiglia.

A seguito dell’attività della Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza al titolare di un’attività commerciale poiché lo stesso si è fatto sostituire nella conduzione da un’altra persona non autorizzata; un altro provvedimento simile è stato comminato per la somministrazione di alcoolici ad un minorenne.

Il personale della Divisione Anticrimine ha individuato alcuni soggetti nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche e atipiche.

In queat’ottica, il Questore, ha emesso undici Avvisi orali, un foglio di via obbligatorio e ha firmato due proposte di sorveglianza Speciale. Nell’ambito dei provvedimenti a tutela delle vittime vulnerabili, sono stati emessi due ammonimenti nei confronti di altrettanti presunti stalker. Inoltre, sono stati applicati tre braccialetti elettronici nei confronti di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione in carcere.



Dopo specifiche indagini due soggetti sono stati denunciato per truffa in quanto, attestando delle false dichiarazione, avrebbero ottenuto il reddito di cittadinanza.