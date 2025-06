Catanzaro. Trattore si ribalta, muore schiacciato

Tragedia in via Curtotone, nel quartiere Barone, zona sud-est di Catanzaro, dove una persona è deceduta a seguito del ribaltamento di un trattore sotto il quale la vittima è rimasta purtroppo incastrata.

Sul luogo, intorno alle tre di questo pomeriggio, sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale che hanno messo in sicurezza il mezzo agricolo e l’area circostante, in attesa dell’autorizzazione per la rimozione della salma.

Presenti anche i sanitari del Suem 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del malcapitato. Le indagini sull’accaduto sono seguire dai Carabinieri.