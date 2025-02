Deposito incontrollato di rifiuti, denunciato il titolare di una ditta di raccolta

Il legale rappresentante di un'azienda dedita alla raccolta dei rifiuti è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri del nucleo forestale di Longobardi, a seguito di una serie di controlli mirati svolti nell'area comunale di Lago, nel cosentino.

I militari hanno infatti eseguito un sopralluogo nel piazzale aziendale, rinvenendo numerose tipologie di rifiuti che non potevano essere gestiti dall'azienda. Tra questi, oltre a rifiuti solidi urbani, anche inerti edili e calcinacci, pneumatici, recipienti di olii esausti, lamiere e tubi in plastica, nonchè parti di carrozzeria di automobile.

Il tutto era depositato sul piazzale senza alcuna copertura, e dunque esposto agli agenti atmosferici. Rinvenuti anche degli automezzi in stato di abbandono. Un successivo accertamento avrebbe messo in luce che la suddetta azienda non disponeva di alcuna autorizzazione per la gestione dei rifiuti, portando così al sequestro dell'intera area ed alla denuncia a piede libero del titolare.

Il reato ipotizzato è quello di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, pericolosi e non.