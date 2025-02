Controlli ambientali a Mormanno, denunciato titolare di un’autofficina

È accusato di gestione illecita di rifiuti il titolare di un'autofficina di Mormanno attenzionato da alcuni controlli da parte dei Carabinieri del nucleo parco. L'attività infatti ricade all'interno del perimetro del Parco del Pollino, precisamente in località Pantano, ed è stata dunque sottoposta ad un controllo mirato per verificarne il rispetto della normativa ambientale.

In particolare, l'ispezione - svolta assieme a personale dell'Arpacal - ha permesso di scoprire la presenza di numerosi rifiuti di varia natura depositati in modo incontrollato su di un piazzale, finendo anche miscelati tra loro: parliamo di pneumatici usati o danneggiati, parti di motore di autovetture, e persino intere carcasse di auto e rifiuti metallici vari.

Complessivamente sono stati rinvenuti 10 veicoli tutti dotati di targa "versata", e dunque destinati alla demolizione, ma impropriamente custoditi nel piazzale, di fatto utilizzato come vero e proprio "deposito" per i pezzi di ricambio. Motivo per il quale l'intera area è stata sequestrata, ed il titolare dell'attività è stato denunciato a piede libero.