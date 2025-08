Morano, cantiere edile senza autorizzazione: sequestro e denuncia

Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Carabinieri Parco di Morano Calabro e Mormanno - durante un controllo effettuato in contrada Campotenese - hanno notato dei lavori in atto, attraverso un cantiere edile realizzato per una ristrutturazione e in parte costruzione di un manufatto in pietra.

Sul posto, al momento dell'ispezione, erano presenti due operai che avevano da poco finito la loro giornata lavorativa. In particolare, nei lavori era compreso anche il consolidamento delle mura in pietra perimetrali, di una vecchia struttura, con locali che servivano per il ricovero del bestiame ed uno che fungeva da casetta del custode.

Dalle verifiche e dagli accertamenti eseguiti, è risultato che il tutto sarebbe stato effettuato senza il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta, previsti dalla legge, realizzati all’interno di un sito ricadente in “Zona 2” del Parco del Pollino.

Di conseguenza, si è proceduto al sequestro dell’area e alla denuncia del proprietario per abusivismo edilizio in area paesaggistica, in violazione alla legge sulle aree protette.