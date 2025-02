Scalea, centro raccolta rifiuti comunale non a norma: scatta il sequestro

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Scalea - nei giorni scorsi - ha sequestrato il Centro di Raccolta Comunale di rifiuti differenziati di Scalea, situato in località “Piano dell’acqua”.

L'azione, è avvenuta a seguito di controlli dei militari, dopo diverse lamentele di cittadini per il disservizio relativo alla raccolta dei rifiuti. Infatti, dopo ulteriori accertamenti anche del servizio sanitario, si sarebbe appurato che all’interno del punto di servizio, erano presenti rifiuti speciali pericolosi e non, mischiati tutti insieme.

In particolare, sono risultati presenti dodici cassoni colmi di rifiuti di diverso tipo e provenienza, tutti completamente aperti e lasciati agli agenti atmosferici ed agli animali che possono entrare nel centro di raccolta.

Inoltre in uno dei contenitori, fuoriusciva una sostanza maleodorante che si incanala in un fossetto sottostante e che ha generato - nei pressi del cancello d’ingresso - una pozza ricoperta da ulteriori immondizia.

Tali riscontri, di conseguenza, hanno confermato una gestione non corretta per una attività del genere, in violazione a quella che è la normativa ambientale che regola per determinati impianti.

Il sequestro ha interessato anche un tratto di strada adiacente, nella quale sono stati trovati altri rifiuti sparsi, mentre il gestore del sito è stato denunciato all’autorità giudiziaria.