Nas nelle mense ospedaliere, irregolarità in tre aziende di catering calabresi

Nel contesto dei controlli eseguiti in tutta Italia dai Carabinieri del Nas (QUI), anche i militari del Nucleo Anti Sofisticazione di Catanzaro hanno avviato una serie di ispezioni che hanno interessato le mense ospedaliere sia della provincia del capoluogo di regione che di quella di Vibo Valentia.

Sotto la lente degli investigatori sono finite tredici aziende di ristorazione che forniscono le strutture sanitarie sia pubbliche che private del territorio, di cui tre hanno evidenziato delle irregolarità amministrative, con la conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per un importo totale di 3 mila euro, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti per quanto ritiene l’autocontrollo alimentare e per carenze igienico-sanitarie e strutturali.

Inoltre, durante uno dei controlli, è stata disposta la sospensione di un deposito alimenti annesso ai locali mensa attivato in assenza dell’autorizzazione sanitaria.