Pasqua tragica in Calabria. Si capotta con l’auto, 39enne perde la vita

Un’alba tragica quella di questa domenica di Pasqua che inizia, purtroppo, col drammatico resoconto di un’altra vittima della strada. Un incidente avvenuto, infatti, intorno alle 5 di stamani, a Reggio Calabria, è scostato la vita ad un 39enne reggino, Francesco Scappatura.

L’uomo, a bordo della sua auto insieme ad un altro passeggero, stava percorrendo via Eremo Condera, nel centro del capoluogo, quando per cause ancora in coso di accertamento avrebbe perso il controllo finendo ribaltato sulla carreggiata.

Per il 39enne non c’è stato nulla da fare: è morto nell’incidente. Illeso, invece, il passeggero. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, anche la polizia municipale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica del sinistro.