Tragedia Steccato. Menzioni speciali a istituzioni, enti e associazioni di solidarietà

Il prossimo 20 aprile alle ore 11 nella sala consiliare del Comune di Crotone si terrà la cerimonia di conferimento della Menzione Speciale alle istituzioni, enti, associazioni, volontari impegnati nella catena di solidarietà a seguito della tragedia di Steccato di Cutro.

L'amministrazione ha deliberato di conferire l'onorificenza, prevista dal Regolamento Comunale per la concessione delle civiche benemerenze, per esternare la riconoscenza della comunità cittadina per l'impegno, l'abnegazione, lo spirito di servizio dimostrati in occasione del tragico evento.

La catena di solidarietà ha visto l’impegno di istituzioni, enti, associazioni, volontari che hanno prestato soccorso ai sopravvisuti, sono stati di sostegno ai familiari, hanno dato un nome ad una sigla, hanno superato i confini della burocrazia.

A queste donne ed uomini che sono stati incessantemente presenti per oltre un mese, con professionalità ed umanità, in un PalaMilone diventato nel dolore e nella sofferenza simbolo dell’unità cittadina, l’amministrazione ritene giusto esprimere la riconoscenza della comunità crotonese attraverso il conferimento della onorificenza ai sensi del Regolamento per la concessione delle Benemerenze Civiche.