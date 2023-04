Al via il Premio di Poesia e Musica “San Lucido, Mediterraneo inCanto”, come partecipare

Il Comune di San Lucido – in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Educazione e Società (DiCes) dell’Università della Calabria, nelle persone di Monica Lanzillotta e Romolo Perrotta, coordinatori delle Giurie – indice il Premio nazionale di Poesia e Musica “San Lucido, Mediterraneo inCanto…”, al fine di valorizzare la creatività e le esperienze artistiche dei partecipanti e promuovere le bellezze paesaggistiche dello splendido comune calabrese e della stessa Regione, che dialoga con le altre Regioni d’Italia.A comunicarlo gli organizzatori del concorso.



Possono partecipare al Concorso Autori e Artisti residenti in Italia. Il Concorso comprende tre sezioni: “Poesia”, “Poesia… e Musica”, “Poesia… in Musica”, tutte a tema libero. Le autrici e gli autori possono partecipare solo a una sezione e con una sola opera inedita. L’idea di dare vita al concorso nasce dalla volontà di valorizzare Il borgo di San Lucido, il quale si profila come una meravigliosa “rotonda sul mare”, essendo dunque lo scenario adatto per immergersi nel mondo della musica e della poesia.

Il concorso sarà dunque un’occasione per esaltare le bellezze della località tirrenica, unendo il marketing, la promozione e il racconto territoriale alle massime forme di espressione artistica. Grande soddisfazione, e aspettative per l’importante progettualità sono riposte dall’amministrazione comunale e dal sindaco Cosimo De Tommaso che così dichiara: “La città di San Lucido è pregna di arte e di cultura. Per questo abbiamo deciso di rendere le forme di espressione artistiche e culturali centrali nella nostra programmazione turistica. Crediamo fortemente che attraverso la musica e la poesia il nostro territorio possa essere promosso in svariate misure, intercettando e coinvolgendo anche gli animi più sensibili in un connubio di virtù e paesaggi”.

Le iscrizioni alla prima edizione, che si terrà a ottobre 2023, sono già aperte.