Isola Capo Rizzuto. Auto fuori strada si capotta, mamma e figlio finiscono in ospedale

Una donna di 38 anni ed un bambino di quattro anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 24 aprile, lungo la provinciale 47, nel tratto che collega il centro abitato di Isola Capo Rizzuto a Le Cannella.

Da quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto intorno alle 23 con una squadra giunta dal comando di Crotone, una un’auto, una Mercedes Classe B, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada terminando la sua corsa capovolgendosi in un terreno coltivato a circa cinque metri sotto il livello della strada, e ad una ventina di metri di distanza dalla stessa.

All’interno la donna ed il bimbo, residenti della zona, che affidati ai sanitari del 118 sono stati portati nell’ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo.

I pompieri, con una cosiddetta scala italiana, sono scesi fino alla zona dove era la vettura, non facile da raggiungere per la folta e fitta vegetazione, mettendo in sicurezza la stessa auto dal cui vano motore fuoriuscivano liquidi. Sul posto i carabinieri di Cutro per i rilievi del caso.