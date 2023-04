Pallanuoto maschile, serie C: vittoria del Cosenza a Messina

Seconda vittoria consecutiva per la Cosenza Pallanuoto, nel campionato di pallanuoto maschile in serie C, che si impone per 14-13 contro Ossidiana Messina, in trasferta.

Una partita sempre in controllo in cui la squadra calabrese è stata avanti nel punteggio già dai primi minuti del match. Dopo un leggero allungo nel terzo tempo da parte del Cosenza, il quarto tempo è stato molto equilibrato e Messina è riuscita di nuovo a farsi sotto senza però trovare il pareggio.

Buone indicazioni quindi per il tecnico Gianmarco Manna che registra la capacità della squadra di giocare con equilibrio e carattere anche nei momenti più delicati.

Sensazioni positive anche per Gabriele De Luca, atleta rossoblù. “È stata una vittoria in un campo molto difficile contro un’ottima squadra - ha affermato -, e siamo stati bravi a mantenere sempre la lucidità nonostante il finale sia stato molto acceso”.