Bimbo morto in ospedale a Vibo, Procura apre un fascicolo

Sulla morte in ospedale di Giuseppe Bruni, il bambino di 4 anni di Dasà, avvenuta venerdì scorso a Vibo Valentia (QUI), la Procura della Repubblica napitina ha aperto un fascicolo di inchiesta, per ora contro ignoti, e disposto anche il sequestro della salma, per cercare di comprendere se sul decesso del piccolo vi siano o meno responsabilità.

Le indagini sono supervisionate personalmente dal procuratore capo Camillo Falvo e coordinate dal sostituto Corrado Caputo. Disposto il sequestro della cartella clinica e prevista poi l’escussione dei familiari della vittima e dei medici e sanitari che l’hanno avuta in cura dal suo arrivo al Pronto Soccorso dello Jazzolino fino alla sua successiva morte.

Esclusa per ora l’autopsia sul piccolo corpicino, ma previsti comunque degli esami diagnostici Intanto anche l'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha avviato una indagine interna per chiarire l’accaduto.

Come noto il bambino era stato accompagnato dai genitori nell’ospedale del capoluogo per una febbre alta ed era poi deceduto nella notte. Nelle prossime ore, poi, si conoscerà la data dei funerali di Giuseppe.