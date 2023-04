Circa mezzo chilo di marijuana è stato sequestrato dai carabinieri a Cassano Ionio all’interno di un magazzino abbandonato. Lo stupefacente, che era riposto in alcuni sacchi di plastica, è stato scovato durante una perlustrazione eseguita dai militari nel centro abitato della cittadina ionica cosentina, non molto distante dal palazzo del Comune. Si indaga per cercare di risalire ai proprietari del magazzino.