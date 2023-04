Catanzaro, in casa cocaina già divisa in dosi: arrestato

È stato trovato in possesso di 21 grammi di cocaina già divisa in dosi, assieme ad un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente. Circostanza che non ha lasciato spazio all'immaginazione dei Carabinieri, intervenuti lo scorso 20 aprile presso un'abitazione nel popoloso quartiere di Santa Maria.

Protagonista della vicenda una quarantaseienne del posto, tratta in arresto per direttissima con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle formalità la donna è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.