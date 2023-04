Servizio idrico: Crotone nuovamente a secco nelle prossime ore

Congesi, la società che si occupa del servizio idrico nella città di Crotone, comunica che dovrà effettuare una riparazione urgente sulla rete idrica di Vescovatello. Per eseguire i lavori e per non creare disagi alla cittadinanza gli stessi verranno eseguiti durante la notte.

Sarà necessario interrompere l’erogazione idrica dalle ore 00.00 alle ore 9.00 del 28 aprile nelle seguenti zone: Tufolo/ Farina, Centro storico, discesa S. Leonardo, viale Gramsci, viale Magna Grecia, parco Carrara, via G. Da Fiore, via Falcone, via Borsellino, parte di via 4 novembre, via Libertà, via Roma parte alta, via Venezia parte alta, Lampanaro, Poggio Pudano.