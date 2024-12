Le necessità di riparare una perdita idrica in via Torino, richiede un intervento da parte della Congesi, il Consorzio che gestisce il servizio a Crotone.

Pertanto, domani, lunedì 16 dicembre, dalle 7 del mattino e fino alle 14, verrò ridotta la fornitura d’acqua nella stessa via Torino, in via Primo Maggio e parte di via 25 Aprile.