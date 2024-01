Perdita al serbatoio di Vescovatello, a Crotone niente acqua lunedì e martedì prossimo

Una perdita nella camera di manovra del serbatoio di Vescovatello Basso, a Crotone, richiede un intervento di riparazione che la Sorical ha programmato per lunedì prossimo, 22 gennaio. Pertanto nello stesso giorno sarà interrotto il flusso dell’acqua verso il serbatoio dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio.

La Congesi fa quindi sapere che l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle 8 di lunedì 22 gennaio fino alla tarda mattinata del giorno successivo, martedì 23, fermo restando il rispetto della tempistica prevista dalla Sorical nell'effettuare i lavori.

Le zone che subiranno disagi sono pertanto quelle di via Cutro, via G. Paolo II, fondo Gesù, Borgata S. Francesco, via Vittorio Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse, corso Messina, via C. Colombo, via Regina Margherita, via Acquabona, parte di via IV Novembre