Manca la corrente: Ipot Neto al buio e rubinetti asciutti a Crotone

Una interruzione della corrente elettrica, avvenuta in nottata, ha causato il fermo dell’ipot Neto, per cui non è stato possibile alimentare tutti i serbatoi che servono causano inevitabilmente la mancanza d’acqua dai rubinetti di parte della città di Crotone.

Lo fa sapere la Sorical, società regionale che gestisce il servizio idrico e che informa però che al momento tutte le erogazioni sono state ripristinate, ma che a causa dei livelli bassi dei serbatoi di Vescovatello Alto e Papanice ed in caso di altre interruzioni della fornitura elettrica, in giornata potrebbero verificarsi delle riduzioni o delle interruzioni della distribuzione dell’acqua nelle frazione di Papanice e nelle zone alte del quartiere Farina, di via Magna Grecia e nella zona di Capocolonna.

La Sorical assicura che i propri tecnici ed il proprio personale effettuerà tutte le manovre necessarie per ridurre al minimo i probabili disservizi.